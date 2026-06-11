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Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final serisinde nefes kesen bir mücadele yaşandı.

Panathinaikos, sahasında ağırladığı Olympiakos'u uzatma sonunda 93-86 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve şampiyonluk düğümünü beşinci maça taşıdı.

MAÇ UZATMAYA GİTTİ

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da uzun süre üstünlük kurmakta zorlandı.

Normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada uzatma bölümünde daha etkili bir performans sergileyen Panathinaikos, taraftarı önünde kritik bir galibiyete imza attı.

NUNN YİNE SAHNEDEYDİ

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 23 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Yeşil-beyazlı ekipte TJ Shorts 13 sayı ve 4 asist, Nigel Hayes-Davis ile Vassilis Toliopoulos ise 11'er sayıyla skora katkı verdi.

Mathias Lessort da 8 sayı ve 7 ribaundluk performansıyla dikkat çekti.

FOURNIER'NİN ÇABASI BU KEZ YETMEDİ

Olympiakos'ta Evan Fournier 26 sayı, 7 ribaund ve 3 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi oldu.

Thomas Walkup 19 sayı, Sasha Vezenkov ise 14 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle mücadele etse de kırmızı-beyazlılar galibiyete ulaşamadı.

ŞAMPİYON SON MAÇTA BELLİ OLACAK

Bu sonucun ardından final serisinde durum 2-2'ye geldi. Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek beşinci ve son karşılaşma, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

ERGİN ATAMAN ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada, "Olympiakos'un sahamızda şampiyon olmasına izin vermedik. Şimdi oraya gidip onların sahasında şampiyon olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.