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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, geride kalan sezonda başantrenör Ergin Ataman ve teknik ekibin karşı karşıya kaldığı eleştiriler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eurohoops'un derlediği habere göre; Giannakopoulos, sezon boyunca kendisini en fazla rahatsız eden konulardan birinin teknik ekibin ihtiyaç duyduğu desteği tam anlamıyla görememesi olduğunu söyledi.

'TAKIMIN SİZE EN ÇOK NE ZAMAN İHTİYACI VARDIR?'

Başarılı dönemlerde olduğu kadar kötü sonuçların ardından da takımın yanında olunması gerektiğini vurgulayan Giannakopoulos, Yunanistan'daki yaklaşımı eleştirdi:

“Bu sezon hoşuma gitmeyen şeylerden biri, teknik ekibimizin sezon boyunca herkesten yüzde 100 destek görmemesiydi.

Kazanırsınız, kaybedersiniz. Takımın size en çok ne zaman ihtiyacı vardır? Kaybettiğinizde. Desteğe ihtiyacınız olan zaman budur. Yunanistan’da ise bunun tam tersi oldu.”

'NEDEN ERGİN'İ BU KADAR DESTEKLİYORSUN?'

Giannakopoulos, sezon içerisinde Ergin Ataman'ın arkasında durması nedeniyle kendisine çok sayıda soru yöneltildiğini de anlattı.

Panathinaikos Başkanı, “Herkes bana, ‘Bu sezon Ergin’i neden bu kadar destekliyorsun? Neden bu kadar Ergin’den yanasın?’ diye soruyordu.” ifadelerini kullandı.

ATAMAN'A DESTEĞİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Kendisine yöneltilen bu sorulara verdiği cevabı da paylaşarak Ergin Ataman'ın profesyonelliğine vurgu yapan Giannakopoulos, “Birincisi, çünkü o inanılmaz bir profesyonel. Bana EuroLeague şampiyonluğunu getirdi. Ayrıca herkesin tam desteğini almış olsaydı, belki sonuçların farklı olacağına inanıyorum.” dedi.

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