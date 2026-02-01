Yunanistan Ligi’nin 17. haftasında heyecan, bu akşam oynanan iki maçla sona erdi. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Aris deplasmanında mücadele etti.
Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki
Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan derbi maçında Panathinaikos, Aris'e 102-95 yenildi. Takım Başkanı, Ergin Ataman ve öğrencilerine sert tepki gösterdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Panathinaikos Derbide Mağlup Oldu
Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede Panathinaikos, rakibine 102-95'lik skorla mağlup oldu.
Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman, son çeyrekte yaptığı itirazlar nedeniyle çift teknik faul alarak maçtan diskalifiye oldu.
Panathinaikos Başkanı Çıldırdı
Alınan derbi mağlubiyetinin ardından Panathinaikos Başkanı, Ergin Ataman ve basketbolculara patladı...
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden, "Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." diyerek tepkisini gösterdi.
Yunanistan'da Panathinaikos
Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olimpiakos, 16'da 16 ile liderliğini sürdürürken, Panathinaikos 14 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
EuroLeague'de Beklenti Altında Kaldılar
Ergin Ataman'ın öğrencileri EuroLeague'de çıktıkları son maçta da Lyon-Villeurbanne cephesine 79-78 mağlup olmuştu.
Panathinaikos, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 25 maçın 15’inden galibiyetle ayrıldı. Yunanistan temsilcisi, EuroLeague’de 8. sırada bulunuyor; Ergin Ataman ve öğrencileri ise bu sezon beklentileri karşılayamadı.