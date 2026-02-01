Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
Anasayfa Spor Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki

Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan derbi maçında Panathinaikos, Aris'e 102-95 yenildi. Takım Başkanı, Ergin Ataman ve öğrencilerine sert tepki gösterdi.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 1

Yunanistan Ligi’nin 17. haftasında heyecan, bu akşam oynanan iki maçla sona erdi. Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Aris deplasmanında mücadele etti.

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 2

Panathinaikos Derbide Mağlup Oldu

Başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede Panathinaikos, rakibine 102-95'lik skorla mağlup oldu.

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 3

Panathinaikos'ta koç Ergin Ataman, son çeyrekte yaptığı itirazlar nedeniyle çift teknik faul alarak maçtan diskalifiye oldu.

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 4

Panathinaikos Başkanı Çıldırdı

Alınan derbi mağlubiyetinin ardından Panathinaikos Başkanı, Ergin Ataman ve basketbolculara patladı...

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 5

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden, "Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." diyerek tepkisini gösterdi.

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 6

Yunanistan'da Panathinaikos

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olimpiakos, 16'da 16 ile liderliğini sürdürürken, Panathinaikos 14 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 7

EuroLeague'de Beklenti Altında Kaldılar

Ergin Ataman'ın öğrencileri EuroLeague'de çıktıkları son maçta da Lyon-Villeurbanne cephesine 79-78 mağlup olmuştu.

Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki - Resim: 8

Panathinaikos, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 25 maçın 15’inden galibiyetle ayrıldı. Yunanistan temsilcisi, EuroLeague’de 8. sırada bulunuyor; Ergin Ataman ve öğrencileri ise bu sezon beklentileri karşılayamadı.

Kaynak: Spor Servisi
