Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman ve basketbolculara sert tepki

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya üzerinden, "Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." diyerek tepkisini gösterdi.