Bir zamanların en büyük televizyon üreticisi Panasonic, artık kendi televizyonlarını üretmeyecek. Panasonic markalı TV’lerin üretim, pazarlama ve satış süreçlerinin Çin merkezli Skyworth tarafından gerçekleşecek.

SKYWORTH ARTIK ÜRETECEK

Yapılan antlaşmaya göre; Panasonic özellikle üst segment OLED modellerde ortak geliştirme çalışmaları sağlayacak. Markanın görüntü-ses standartlarını korumak adına kalite güvencesi verecek.

Mart 2026’ya kadar satılmış tüm Panasonic televizyonlar ile Nisan 2026 sonrası piyasaya sunulacak modeller için destek vermeyi sürdüreceğini şirket duyurdu.

Skyworth üretimi Panasonic televizyonların ABD ve Avrupa pazarında satışa sunulması hedefleniyor. Avrupa tarafında ise çift haneli pazar payı planlanıyor.

BİR DÖNEMİN TELEVİZYON PİYASASINI SÜPÜRMÜŞTÜ

Plazma TV döneminde sektörün liderleri arasında olan Panasonic, 2010 yılında plazma panel pazarında yüzde 40’ın üzerinde payı bulunuyordu. Bu alanda Samsung ile LG gibi rakiplerini geride bırakan marka, artan LCD TV talebi ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle plazma TV üretimini bitirdi. Panasonic, 2016 itibarıyla ABD televizyon pazarından tamamen de çekilmişti.

Panasonic, 2021 yılında tüm televizyon üretimini üçüncü taraf bir üreticiye vereceğini duyurmuştu. 2024’te ise “Japonya’da tasarlanıp geliştirilen” OLED ve Mini LED televizyonlarla ABD pazarına geri dönmüştü.

Skyworth ile yapılan son anlaşma, Panasonic’in televizyon işine ayırdığı kaynakları önemli ölçüde azaltırken, marka lisansı üzerinden gelir elde etmeye devam etmesini sağlayacak. Bu antlaşma ile artık televizyon üretimine Japonya’da son noktayı koydu.