Yapay zeka artık yaşamın vazgeçilmezi oldu. Milyonlarca kullanıcının bilgi edindiği yapay zeka motoru için Silikon Vadisi'nde hummalı çalışma bir çalışma var.

Harici'de yer alan habere göre yapay zeka girişimi Anthropic, popüler sohbet robotu Claude için 2 milyona yakın kitabı taradı.

Daha önce bildirilmemiş olan “Panama Projesi”nin ayrıntıları, yatırımcılar tarafından 183 milyar dolar değerinde olan Anthropic’e karşı kitap yazarları tarafından açılan telif hakkı davasında 4 bin sayfadan fazla belgede ortaya çıktı.

Şirket, ağustosta davayı sonlandırmak için 1,5 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Ancak yakın zamanda bir bölge yargıcının davayla ilgili bir dizi belgenin gizliliğini kaldırma kararı alması Anthropic’in projesinin boyutlarını ortaya koydu.

AI DEVLERİNİN KORSAN VERİ SKANDALI

Mahkeme belgeleri, Anthropic, Meta, Google ve OpenAI'nin AI modellerini eğitmek için milyonlarca kitabı izin almadan, hatta korsan sitelerden (LibGen gibi) indirerek topladığını ifşa ediyor. Şirketler, kitapları "iyi yazma" için vazgeçilmez görürken, yasal riskleri bilerek hareket etmiş.

Meta CEO'su Zuckerberg'in onayıyla torrent'ler kullanıldığı da bilinenler arasında.