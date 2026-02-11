Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş futbol A takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyaret BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşti ve Panama Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Mario Julio da eşlik etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ın yeni Panamalı transferi Amir Murillo, Büyükelçi Fonseca de Gianotti ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında takımın antrenmanını izleyen Fonseca de Gianotti’ye, Murillo’nun imzalı forması hediye edildi.