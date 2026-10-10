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Kaynak: Haber Merkezi

Panama'nın güney-orta kesiminde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS verilerine göre sarsıntı, yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde ve Pitaloza Arriba kasabasının 10 kilometre yakınında kaydedildi. Depremin yaklaşık 4,6 milyon kişi tarafından hissedildiği bildirildi.

Penonome kentinde tarihi bir katedralin yan duvarı ve kulelerinden biri yıkılırken, bir otelin de büyük ölçüde çöktüğü aktarıldı. Güçlü artçıların sürdüğü bölgede hasarın tam boyutu henüz netleşmedi.

Başkent Panama City'de ise halk sokağa çıktı ve çok sayıda bina tahliye edildi. Buradaki hasarın büyük ölçüde çatılardan düşen molozlarla sınırlı kaldığı belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Devlet Başkanı José Raúl Mulino, hükümet birimlerinin deprem için seferber edildiğini açıkladı. Depremin ardından 11 ülke için verilen tsunami uyarıları daha sonra kaldırıldı. Panama Kanalı'nın depremden etkilenmediği ve faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.