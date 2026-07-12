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Kaynak: İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne yakın ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını kontrol altına alabilmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Pamukkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre ilçelerden gelen destek ekipleri bölgeye yönlendirildi. Alevlere helikopterler ve yangın söndürme uçaklarıyla da müdahale ediliyor.

ATLI JANDARMA EKİPLERİ DE GÖREVDE

Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken söndürme çalışmalarına da destek veriyor. Arazi şartlarının zorlu olduğu noktalarda görev yapan atlı jandarma timleri, araçların ulaşamadığı bölgelere hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.