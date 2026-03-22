Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, benzersiz beyaz travertenleri ve antik yapılarıyla her yıl büyük ilgi çekiyor.

Akdeniz ile Ege turizm bölgelerini Anadolu'nun pek çok kentine bağlayan yolların kesişim noktasında yer alması sayesinde bayram tatillerinde yoğunluk yaşayan Pamukkale'de ziyaretçiler, travertenler üzerinde yürüyerek su dolu doğal havuzlara girme fırsatı yakalıyor.

Ziyaretçiler, ören yerindeki Hierapolis Antik Kenti ile muhteşem Antik Tiyatro'yu gezerek tarihin izlerini sürüyor ve bol bol fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçilerden Emre Yalçınkaya yaptığı açıklamada, ailesiyle bayram tatilinde Pamukkale'ye geldiklerini belirterek, "Buraya ilk kez geliyoruz. Bacanağım, baldızım, eşim ve çocuklarımızla birlikte çok güzel bir tatil geçiriyoruz. Burası konum olarak da çok güzel. Bayram olduğu için biraz kalabalık ama burada olmak çok keyifli." dedi.

Ankara'dan gelen Ronahi Yaşa ise "3 gündür buradayız. Otelde konakladık bugün de travertenleri görmeye geldik. Biz buraya aslında kaplıcalar için gelmiştik. Burada şifalı sulardan yararlanmak istedik, gelmişken travertenleri de gördük." diye konuştu.