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Kaynak: İHA

Türkiye'nin tekstil ve tarım sektöründeki en önemli ham maddelerinden biri olan pamukta yerli çeşitliliği artırmak için çalışan Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, araştırma parsellerinde tarlaya girdi. Hasatla birlikte, iklim değişikliğine dayanıklı ve yüksek verimli yeni Pamuk çeşit adaylarının performansları test edilecek.

TARLADAN LABORATUVARA UZANAN BİLİMSEL SÜREÇ

Enstitü bünyesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri; yüksek verim ve kaliteli lif yapısının yanı sıra hastalıklara, zararlılara ve değişen iklim koşullarına dayanıklı yerli tohumlar geliştirmeyi odak noktasına alıyor. Deneme sahalarından toplanan pamuklar, fiziksel ve kimyasal analize tabi tutulmak üzere laboratuvar ortamına aktarılıyor.

TÜRK PAMUKÇULUĞUNDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM HEDEFİ

Hasat sürecinde elde edilecek teknik veriler, tescil edilecek yeni pamuk çeşitlerinin verim ve kalite parametrelerini belirleyecek. Tarladan laboratuvara kadar titizlikle sürdürülen bu çalışmaların, yerli üretimi güçlendirerek Türk pamukçuluğunda sürdürülebilirliğe ve milli ekonomiye önemli katkılar sunması hedefleniyor.