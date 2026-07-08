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Kaynak: AA / İHA

İzmir’in Selçuk ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedi, bölgede tedirginliğe neden oldu. Olay, Selçuk ilçesi Pamucak Sahili Oteller Bölgesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sahilde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIYIYA VURAN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın kimliği henüz belirlenemezken, üzerinde gömlek, pantolon ve ayakkabı bulunduğu öğrenildi.

BOYNUNDA TEL BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili ilk incelemelerde, şahsın boğulma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi. Ancak hayatını kaybeden kişinin boyun kısmında tel bulunduğu da iddia edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından cenazenin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti yapılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

GİZEMLİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmir Selçuk Pamucak Sahili’nde yaşanan şüpheli ölüm olayıyla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.