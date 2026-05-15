Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bir dönem Türkiye gündemine oturan Palu ailesi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Palu Ailesi: Karanlık Sarmal’ın yayınlanmasıyla dünyada en çok izlenen belgesellerin arasında girerken, Fayn ekibi, cezaevindeki damat Tuncer ile görüşme gerçekleştirdi.

İsa ve Fatih Palu ise enişte Tuncer tarafından öldürülen Meryem’i nasıl gömdüklerini anlattı.

İsa ve Fatih Palu, enişte Tuncer tarafından öldürülen Meryem ile ilgili, “Tuncer gömeceğiz dedi. Hava sisliydi. Geceydi. Tepeye gömdüydük” sözlerini sarf etti.

Cezaevinde olan Tuncer ise, annesi Meryem’den bir yıl sonra öldürdüğü 6 yaşındaki Melike’yi gömdüğü yerle ilgili yeni konum verdi.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Fayn’ın hazırladığı HBO Original belgeseli Palu Ailesi sosyal medya gündem oldu. Karanlık Sarmal yayınlandığı günden beri platformdaki en çok izlenen yapım olmayı sürdürüyor.

Sekiz aya yayılan saha araştırması sürecinde cezaevinde defalarca kez iletişim kurulan fail Tuncer Ustael’in verdiği yeni bilgiler yaşanan olayı tüm gerçekliğiyle daha net yansıtıyor. Ustael, 2009 yılında 6 yaşındayken öldürülen Melike Tahnal’ın nereye gömüldüğüne ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Palu Ailesi üyeleri, katıldıkları gündüz kuşağı programında ortaya çıkan tanıklar, yeni bilgiler ve haftalar süren ısrarlara rağmen konuşmayı reddetmişlerdi.

İLK KEZ BU BELGESELDE KONUŞTULAR

İsa Palu ve Fatih Palu, kardeşleri Meryem ile Melike’nin nasıl öldürüldüğü ve ailenin neden suça iştirak ettiğine ilişkin kameralar karşısında ilk kez bu belgeselde konuştu.

Belgeselde ilk kez konuşanlardan biri de Recep Tahnal oldu. Babası, annesi ve kız kardeşi öldürülen, kendisi ise maruz kaldığı korkunç işkenceden 8 yaşındayken üçüncü denemesinde kaçarak kurtulan Recep Tahnal, yaşadıklarını detaylarıyla ilk kez anlattı.

Karanlık Sarmal Türkiye’de tüm bölümleriyle, çok izlenenler listesine girdiği Almanya, Avusturya, ABD ve İngiltere başta olmak üzere diğer ülkelerde izleyenler için ise ikinci bölümüyle şimdi HBO Max’te yayınlandı.