Türkiye’nin kış turizminde öne çıkan merkezlerinden Palandöken, bu yıl da kayak severlere sezonu bahar aylarına kadar taşıma imkanı sundu.

Ejder3200 Kayak Merkezi’nin açıklamasına göre, aralık ayında başlayan sezonun resmi olarak 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Nisan ayına gelinmesine rağmen bölgede kar kalınlığının kayak için uygun seviyelerde olduğu belirtildi.

Yetkililer, hava ve pist koşullarının elverişli olması durumunda pistlerin 30 Mayıs 2026’ya kadar kayak kulüpleri ve milli takım antrenmanları için açık tutulabileceğini ifade etti. Meteoroloji verilerine göre merkezde kar kalınlığı yaklaşık 211 santimetre ölçüldü.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA MERKEZ

Palandöken Kayak Merkezi, uzun sezonunun yanı sıra teknik altyapısı ve dünya standartlarındaki pistleriyle de dikkat çekiyor. Profesyonel sporculardan yeni başlayanlara kadar her seviyeye hitap eden pistler, zirveden başlayarak şehrin hemen yakınına kadar kesintisiz bir kayak deneyimi sunuyor.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olan merkez, sahip olduğu teknik donanımıyla Türkiye’nin önemli kış turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

DİK PİSTLER VE UZUN PARKURLAR ÖNE ÇIKIYOR

Palandöken’in en uzun kesintisiz parkuru yaklaşık 12 kilometreye ulaşıyor. 3 bin 176 metre yüksekliğe sahip Ejder3200 zirvesi, Türkiye’nin en yüksek rakımlı kayak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. FIS onaylı slalom pistleri ise dik yapılarıyla profesyonel kayakçıların tercihleri arasında bulunuyor.

Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen gondol liftler, telesiyejler ve T-bar sistemleri sayesinde pistlerde bekleme süresi minimuma indiriliyor. Yaklaşık 10 kilometrelik aydınlatılmış pist alanı ile gece saatlerinde de kayak yapılabiliyor. Ayrıca, yağışın yetersiz olduğu dönemlerde devreye giren suni karlama sistemi sayesinde pistlerin kar kalitesi korunuyor.