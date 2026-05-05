Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde sis ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücülerin imdadına Karayolları ekipleri yetişti.

Tekman ilçesi ile Erzurum il merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan en kısa güzergah olan Palandöken yolu, mayıs ayında kışı aratmayan görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde Erzurum'a gelmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 3 saat geçitte mahsur kaldı. Görüş mesafesinin zaman zaman 2-3 metreye düştüğü yolda, sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya davet ederken, olumsuz hava şartlarının bulunduğu anlarda alternatif yolları kullanmaları noktasında uyardı.