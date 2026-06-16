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Kaynak: AA

Türkiye'nin en önemli kış turizm rotalarından biri olan Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvelerinde, haziran ayının ortasına gelinmesine karşın kar kalıntıları dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 bin 176 metre rakımı bulunan Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde kış mevsiminden kalan kar kütleleri, dağın eteklerinde yeni yeşeren bitki örtüsüyle aynı karede buluştu. Dağın arka yamaçlarında, vadilerde ve yol kenarlarında kalıcı olan kar örtüsü, bölgede yaz ve kış mevsiminin bir arada tecrübe edildiği eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Diğer yandan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde savunma amacıyla yaklaşık 3 bin metre rakımda inşa edilen tarihi Büyük Palandöken ve Küçük Palandöken tabyaları, dron teknolojisiyle havadan kayıt altına alındı. Çevresinde ve iç kısımlarında yer yer kar kütlelerinin bulunduğu tarihi tabyalar, beyaz örtüyle kaplı savunma yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyan çarpıcı görüntüler sergiliyor.