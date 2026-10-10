Sinop’un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan yerli balıkçıların avladığı palamut balık tezgahlarını doldurdu.
Tanesi TL’den satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisine sunuldu.
Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatları da etkiledi. İlçede balıkçılık yapan yerli balıkçıların gece saatlerinde gerçekleştirdiği avın ardından tezgahlara getirilen palamut, vatandaşlara uygun fiyatla balık tüketme imkanı sundu.
Türkeli’de palamutun adetinin 50 TL’den satışa sunulması, balık severlerin yüzünü güldürdü.