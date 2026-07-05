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Kaynak: İHA

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı’nda tekneler bakım ve onarımdan geçirilirken, ağ bakımlarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Balıkçılar, sezon öncesi raspa, boya ve makine yenileme çalışmalarına ağırlık vererek 1 Eylül’e kadar hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

Tekne sahiplerinden Resul Yılmaz, yeni sezon için umutlu olduklarını belirterek, “Sezonumuz bitti. Şu anda teknelerin bakım ve tadilatını yapıyoruz. Ağların bakımı tamamlandı. Tekneler karaya çekilerek raspa ve boya işlemleri yapılacak. Eksik cihazlar tamamlanacak, makineler elden geçirilecek. 1 Eylül’e kadar hazırlıklarımız sürecek. Bu yıl beklentimiz yüksek. Havalar iyi gidiyor, palamut olacak gibi görünüyor. İnşallah hamsi de olur” dedi.

25 yıllık balıkçı olduğunu ifade eden Yılmaz, geçen sezon bol av yapılmasına rağmen maliyetlerin yüksekliği nedeniyle kazancın sınırlı kaldığını vurgulayarak, özellikle yakıt ve operasyon giderlerinin sektörde belirleyici olduğunu dile getirdi.

Şahin Balıkçılık tekne sahiplerinden Rahmi Şahin ise bakım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Teknemizi yeni sezona hazırlıyoruz. Genel bakımlarını yapıyor, raspa ve boya işlemlerini tamamlıyoruz. Ağ bakımlarımızı bitirdik. Yeni sezondan beklentimiz palamut yönünde. Henüz net bir işaret yok ama umutluyuz. İnşallah bereketli bir sezon olur” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda palamut ve hamsi avının bol olması, hem balıkçıların gelirini artırması hem de iç piyasada fiyatların dengelenmesi açısından kritik önem taşıyor. Sektör temsilcileri, hava koşullarının bu şekilde devam etmesi halinde Karadeniz’de verimli bir sezon yaşanabileceğini öngörüyor.