Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Pakistan’da yaşayan 41 yaşındaki dahiliye uzmanı Rakesh Parkesh, kalbindeki mitral kapak rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmak için yaklaşık 4 bin kilometre yol kat ederek İstanbul’a geldi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilen mitral kapak tamiri ameliyatının ardından Parkesh’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastanın mitral kapağında çökme bulunduğunu belirterek, tedavi sürecinin uzun değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda planlandığını söyledi.