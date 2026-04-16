Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir’in, İran temaslarının ardından arabuluculuk girişimleri kapsamında yarın Washington’a gideceği bildirildi.

Ziyaretin, ABD ile İran arasında yürütülmesi planlanan diplomatik sürece katkı sağlaması bekleniyor.

ARABULUCULUK ADIMI

Al Jazeera’nın Pakistanlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Munir’in ABD ziyareti arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak gerçekleşecek.

Söz konusu girişimin, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden gerilimin azaltılmasına yönelik olduğu ifade edildi.

TAHRAN’DA KRİTİK TEMAS

Mareşal Munir, bir gün önce Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, ABD’den İran’a iletilecek mesajların ele alındığı ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmelerin planlanmasının gündeme geldiği belirtilmişti.

MÜZAKERELERDE YENİ AŞAMA

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde ise, Munir başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmenin ardından ABD ile müzakerelerin sonraki aşamasına ilişkin karar verileceği aktarıldı.