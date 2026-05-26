Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Asif, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Pakistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere yönelik yapılan İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılma davetine net bir yanıt verdi. Ülkesinin kırmızı çizgilerini hatırlatan Asif, temel ilkelerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.

"TEMEL İDEOLOJİLERİMİZLE ÇELİŞİYOR"

Bakan Asif, televizyon programında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok, kimse de bize böyle bir teklif yapmadı"

ABD kanadından kendilerine İbrahim Anlaşmaları'na katılım hususunda bir temas ya da talep gelip gelmediği sorusunu da yanıtlayan Asif, Pakistan'ın bu konudaki geleneksel politikasının sabit kaldığını belirtti. Net bir duruş sergilediklerinin altını çizen Pakistanlı Bakan, "Bu durum bizim açımızdan kabul edilemez. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail’in adı bile yer almayan tek ülkeyiz " dedi.

TRUMP'IN NORMALLEŞME ÇAĞRISI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, İran ile yürütülen müzakerelere katkı sağlayan aktörlere teşekkür etmişti. Trump, konuşmasında şu sözlere yer vermişti:

"Şimdiye kadar destekleri ve iş birlikleri için Orta Doğu’daki tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmalarıyla daha da güçlenecek ve kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de katılmak isteyebilir"

ABD basınında yer alan haber kaynaklarına göre Trump, İran ile olası bir çatışma ve savaş sürecinin sonlandırılmasına yönelik kalıcı bir uzlaşı zeminine varılması durumunda, bölgedeki diğer ülkelerin de İbrahim Anlaşmaları'na entegre olmasını hedefliyor. Washington kaynaklı üst düzey iki yetkilinin aktardığı bilgilere göre, Trump'ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde, İran krizinin ardından Orta Doğu coğrafyasında atılacak stratejik adımın İsrail ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını belirttiği ifade ediliyor.