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Kaynak: AA

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman telefonda görüştü.

BÖLGEDEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.

SALDIRILARI KINADI

Şerif, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları kınayarak, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri şiddetle reddettiklerini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK MESAJI

Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurgulayan Şerif, kritik petrol altyapısını hedef alan saldırıları da kınayarak Riyad yönetimine tam dayanışma ve destek mesajı verdi.