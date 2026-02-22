Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bombalı saldırıların Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiğine dair somut bulgular bulunduğu belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Afganistan sınır hattında terör kampı olarak değerlendirilen 7 noktanın hedef alındığı ifade edildi.

Yerel medya kaynaklarına konuşan yetkililer, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan’ın Paktika vilayetinin Barmal bölgesine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Operasyonun detaylarına ilişkin resmi kayıplar veya hasar bilançosu paylaşılmadı.

Sınır hattında gerilim sürüyor

Pakistan’da özellikle Afganistan’a komşu Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar sık sık yaşanıyor. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın Afganistan topraklarında konuşlanarak saldırıları buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan bölgesinde ise ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun saldırıları güvenlik gündeminde öne çıkıyor.