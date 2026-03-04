Şahbaz Şerif, Nevvaf Selam ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı X platformundaki hesabından paylaştı.

Şerif, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları nedeniyle Lübnan halkıyla “sarsılmaz dayanışma” içinde olduklarını ifade etti. Pakistan’ın Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

'GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ'

Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını belirten Şerif, tarafların itidal, gerilimin azaltılması ve barışın yeniden tesisi konusunda mutabık kaldığını aktardı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığının tespit edildiğini açıklamış, ardından ülke genelinde hava saldırıları başlatmıştı. Başkent Beyrut’un da hedef alındığı saldırılarda kara harekâtının genişletileceği duyurulmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail’in hava saldırılarında en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.