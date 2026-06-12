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Kaynak: AA

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre saldırı, eyaletteki bir caminin yakınında meydana geldi. Olayda hayatını kaybeden kişinin sivil olduğu belirtilirken, yaralanan 7 kişi tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.

İlk incelemelerde, saldırganın camiye girmeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı, bunun üzerine patlayıcıyı cami dışında infilak ettirdiği değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yetkililer, saldırıyı şu ana kadar herhangi bir örgüt ya da grubun üstlenmediğini açıkladı.

Pakistan'da güvenlik sorunu sürüyor

Pakistan'da terör ve silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ile Belucistan eyaletlerinde yoğun şekilde yaşanıyor.

Bu bölgelerde faaliyet gösteren bazı silahlı gruplar, Peştun ve Beluci topluluklarının haklarını savunduklarını öne sürerken, zaman zaman güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında barındığını ve saldırılarını buradan planladığını iddia ediyor. Afganistan hükümeti ise bu suçlamaları kabul etmiyor.

Öte yandan Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bölgenin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının kendi yönetimini oluşturmasını savunuyor. Son yıllarda örgütün gerçekleştirdiği saldırılar ülkedeki güvenlik gündeminde önemli yer tutuyor.