Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin merkezi Peşaver'e giden yolcu treninin Multan bölgesindeki Sher Shah tren istasyonu yakınlarında raydan çıkması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini bir vagonda ise kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Pakistan’da tren faciası: 5 ölü, çok sayıda yaralı
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Pakistan'da Multan bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi ise yaralandı.
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