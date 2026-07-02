Kaynak: AA

Pakistan'ın Punjab (Pencap) eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağmurlar, ölümcül kazaları ve yıkımları beraberinde getirdi. Punjab 1122 sözcüsü Faruk Ahmed tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlar sebebiyle bölgede çok sayıda duvar ve çatının çöktüğü, bir reklam panosunun da devrildiği bildirildi.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, yağışların yol açtığı kazaların bilançosu şu şekilde:

Attock Kenti: Kentte bir duvarın çökmesi neticesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Para Shaheen Bagh Bölgesi: Bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Khushab Bölgesi: Bölgede açık alandaki 1 kişiye yıldırım isabet etti ve söz konusu kişi yaralandı.

Sargodha ve Sheikhupura: Sargodha'da üzerine reklam panosu devrilen 1 kişi, Sheikhupura'da ise ahşap çatının altında kalan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.