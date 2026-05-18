Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Güney Veziristan’daki bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Emniyet kaynakları, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan’ın merkezi Vana’da el yapımı patlayıcının infilak ettirildiğini duyurdu.

Güney Veziristan Emniyet Müdürü Muhammed Tahir, saldırıda Ahmedzai aşiretinin liderinin bulunduğu aracın hedef alındığını, olayda toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, saldırının ardından olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Nüfusun büyük bölümünü oluşturan Ahmedzai aşiretinin liderine yönelik saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen herhangi bir grup olmadı.