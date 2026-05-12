Pakistan'ın kuzeybatısında güvenlik krizi derinleşiyor. Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırına komşu Lakki Marwat bölgesinde bulunan "Naurang" pazar yerinde meydana gelen patlama, bölgeyi bir kez daha yas boğdu. İlk resmi verilere göre 2'si polis memuru olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

PAZAR YERİ KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

TERÖRÜN KARANLIK ÜÇGENİ: TTP VE BLA

Saldırı henüz hiçbir grup tarafından üstlenilmemiş olsa da, Pakistan’da terör olayları genellikle iki ana odakta yoğunlaşıyor:

Pakistan Talibanı (TTP): İslamabad yönetimi, TTP’nin Afganistan topraklarını bir üs olarak kullandığını ve saldırılarını buradan koordine ettiğini savunuyor. Bu durum, iki komşu ülke arasındaki diplomatik tansiyonu sürekli yüksek tutuyor.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA): Özellikle Belucistan eyaletinde etkili olan grup, güvenlik güçlerini hedef alıyor.

10 Mayıs’ta da ülkenin kuzeybatısındaki Bannu kasabasında bir karakola saldırı düzenlenmiş, en az 15 polis memuru hayatını kaybetmişti. Ölü sayısı başta 12 olarak açıklanmıştı.