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Kaynak: İHA

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde dün polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırının bilançosu yükseliyor.

Polisten yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 16'sı polis memuru olmak üzere 31'e yükseldiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Khyber Pakhtunkhwa Emniyet Müdürü Zülfikar Hamid saldırının bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu belirterek aracın yerleşkenin giriş kapısına çarptığını ve ardından patlamanın meydana geldiğini açıklamıştı.

Hamid, patlamanın ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve o sırada yerleşkeye başka bir intihar saldırısının daha düzenlendiğini ifade etmişti.

Hamid, intihar saldırısının ardından 7 silahlı teröristin yerleşkeye girdiğini ve güvenlik güçlerinin 1’i intihar bombacısı olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdiğini aktarmıştı.