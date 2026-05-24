Pakistan'ın Beluçistan eyaletinin Ketta kentinde demir yolu hattı civarında patlama meydana geldi. Patlamada 24 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 57'sinin askeri hastaneye, 25'inin ise Ketta'daki sivil hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Patlama sonucu bir trenin kısmen hasar gördüğü ve park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştuğu belirtildi. Peşaver seferini yapan trenin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Patlamada 82 kişi yaralanırken, bir tren kısmen hasar gördü ve park halinde bulunan araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı, olayın ardından Ketta'daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi. Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.