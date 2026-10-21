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Kaynak: İHA

Pakistan’ın Pencap eyaletinde sabah saatlerinde ölümlü bir trafik kazası yaşandı.

Geo News kanalının bildirdiğine göre, Racanpur bölgesinden geçen İndus Otoyolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 32 kişinin ise çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldığı aktarıldı. Yaralıların tedavisi için Racanpur Bölge Merkez Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki sağlık tesislerinde acil durum ilan edildi.

SORUŞTURMA TALİMATI YAPILDI

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Nevaz, paylaştığı taziye mesajında can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Nevaz, yetkililere kazanın meydana geliş sebebinin araştırılması ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi.