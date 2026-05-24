Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 25'ten fazla militan etkisiz hale getirildi.



Dawn gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre polis barış komitesi, eyaletin Bannu bölgesinde militanların bulunduğuna ilişkin istihbarat raporunun ardından operasyon düzenledi.



Bannu bölgesi polisi Yasir Afridi, yaptığı açıklamada, bölgeye düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 25'ten fazla militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Afridi, olayda 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si polis 10 kişinin yaralandığını ifade etti.



Öte yandan Bannu polisinden bomba imha ekipleri, bölgeye yerleştirilen 10 kilogramlık uzaktan kumandalı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.