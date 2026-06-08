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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Miranşah kentinde son 72 saat içinde “Hindistan destekli silahlı gruplara” yönelik istihbarata dayalı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar sırasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından 27 militanın öldürüldüğü ifade edildi. Söz konusu kişilerin terör eylemleri ile sivillere yönelik hedefli saldırılara karıştığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

PAKİSTAN’DA TERÖR OLAYLARI SÜRÜYOR

Ülkede silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren silahlı gruplar, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konuşlandığını ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan eyaletinde ise Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. Örgüt, Belucistan’ın Pakistan’dan ayrılmasını ve bölgenin Beluc halkı tarafından yönetilmesini talep ediyor.