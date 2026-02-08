Pakistanlı dağcı Daulat Shah, Gilgit-Baltistan’da buzlu bir duvarı aşmaya çalışırken meydana gelen kazada düşerek hayatını kaybetti.

Pakistan Alpinizm Kulübü’nün açıklamasında belirtildiğine göre 31 yaşındaki Daulat Shah, bölgede yabancı bir turist ile birlikte tırmanış gerçekleştiriyordu.Yükseliş sırasında dengesini kaybeden sporcu, kaza anında olay yerinde vefat etti.

Daha önce K2 gibi dünyanın ikinci en yüksek zirvesi de dahil birçok 8000 metrelik tepeye tırmanan Shah, 2025 yılında Gasherbrum I’in zirvesine oksijen desteği almadan ulaşmayı başarmıştı.

Çin sınırına yakın Gilgit-Baltistan bölgesi, 8000 metrenin üstündeki 14 dev zirveyi barındırıyor.Bölgede son dönemde çok sayıda dağcı, tırmanış girişimleri sırasında yaşamını yitirdi.