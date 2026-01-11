Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir düğün evinde meydana gelen tüp patlamasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

Geo News’ün aktardığına göre polis ekipleri, patlama ihbarının ardından olay yerine sevk edildi. Yetkililer, patlamada gelin ve damat ile 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Düğün evinin büyük hasar gördüğü ve enkaz altında kalanlar olabileceği belirtilirken, çevredeki en az 4 evin de patlamadan etkilendiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.