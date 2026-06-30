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Kaynak: AA

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti.

Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğü sırada içeride 35 ila 40 öğrencinin bulunduğunu açıkladı.

Nazir, enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün yaşamını yitirdiğini, 5'inin ise yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu belirtildi.

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, enkaz altında en az 7 öğrencinin daha bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.