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Kaynak: AA

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Hangu bölgesinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, TTP bağlantılı olduğu belirtilen 8 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Çatışmada Pakistan güvenlik güçlerinden 2 kişi ile yanlarındaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede TTP bağlantılı başka militanların bulunma ihtimaline karşı operasyonun sürdüğü ifade edildi.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad yönetimi, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.