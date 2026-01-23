Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberine göre, yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları enkazda devam ediyor. Yetkililer, ağır hasar alan alışveriş merkezinden şu ana kadar 71 cenazenin çıkarıldığını, bunlardan yalnızca 16’sının kimliğinin tespit edilebildiğini açıkladı.

Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin kesin sayısının ancak kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

77 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Yetkililer, yangın sonrası kaybolan 77 kişiden hâlâ haber alınamadığını aktararak, arama kurtarma ekiplerinin daha önce ulaşılamayan küçük bir bölümde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Çalışmalarda son aşamaya gelindiği ve operasyonların bugün tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

İlk bulgulara göre yangının bir çiçekçi dükkânında başladığı ve havalandırma sistemi aracılığıyla hızla yayıldığı bildirildi.

YANGIN SONRASI YIKIM ÖNERİSİ

Yangında bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plaza kompleksinin yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayıldığı ve içerisinde 1200 dükkânın bulunduğu belirtildi. Yetkililer, arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının yıkılmasını tavsiye etti.