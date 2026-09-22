Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, evleri dolaşarak çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibinin güvenliğini sağlayan polis memurlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, sağlık ekibini korumakla görevli polisler bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında sağlık görevlilerinin bir evde bulunduğu belirtildi. Silahlı saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybederken, sağlık ekibinden yaralanan olmadı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.