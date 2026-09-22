Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, evleri dolaşarak çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibinin güvenliğini sağlayan polis memurlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Pakistan'da aşı ekibine silahlı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti - Resim : 1

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, sağlık ekibini korumakla görevli polisler bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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2 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında sağlık görevlilerinin bir evde bulunduğu belirtildi. Silahlı saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybederken, sağlık ekibinden yaralanan olmadı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.