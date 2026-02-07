IŞİD, Pakistan’ın İslamabad kentinde gerçekleştirilen ve Pakistanlı olduğu belirtilen saldırganın adını ve fotoğrafını yayımladı. Terör örgütü, saldırıyı “Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan milislere militan sağladıkları gerekçesiyle” Pakistan’daki Şii topluluğunu hedef almak amacıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Olay, 2008’deki Marriott Otel bombalamasından bu yana İslamabad’daki en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti. Polis, saldırganın Tarlai bölgesindeki Şii camisinin kapılarına yaklaşmasının ardından üzerindeki düzenekle kendini patlattığını duyurdu.

Bölgede yaralananlar hastanelerde tedavi altına alınırken, acil durum ilan edildi ve kan bağışı çağrısı yapıldı.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, saldırıyı kınayarak “derin üzüntü” duyduğunu belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini ve saldırının arkasındaki kişilerin derhal tespit edilmesini talep etti.