Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde istihbarata dayalı terör operasyonları yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, son 72 saatte aralarında 4 elebaşının da bulunduğu 21 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öte yandan geçen hafta Miran Şah bölgesinde düzenlenen operasyonda da 27 militanın öldürüldüğünün aktarıldığı açıklamada, son dönemde etkisiz hale getirilen militan sayısının 48'i bulduğu vurgulandı.