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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, iki komutan, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi.

Munir ile Heykel bölgesel güvenlik durumunu, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini ve askeri ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Görüşmede, profesyonel etkileşimler, eğitim işbirliği ve iki ülke orduları arasındaki kurumsal bağların güçlendirilmesine odaklanıldı.

Orgeneral Munir, Pakistan'ın Lübnan ile uzun süreli ve samimi ilişkilerine önem verdiğini yeniden teyit ederek, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'yle savunma işbirliğini artırmaya olan bağlılığının altını çizdi.

Orgeneral Heykel ise Pakistan'ın bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası barışı koruma çabalarına olan katkılarını takdir etti.

Görüşme, İsrail'in İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.