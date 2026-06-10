Pakistan basını, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamada, orduya ait ‘Mi-17’ tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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