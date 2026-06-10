Pakistan basını, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden (ISPR) yapılan açıklamada, orduya ait ‘Mi-17’ tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Pakistan ordu helikopteri düştü: Mürettebat hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin düştüğü bilgisi edinildi.
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