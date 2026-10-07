Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin'in aktardığı bilgilere göre, Pakistan'ın elektrik sektörünü özel işletmelere devretmeyi hedefleyen kapsamlı özelleştirme sürecinde üç Türk firması kritik bir eşiği geride bıraktı.
Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda
Pakistan elektrik dağıtım özelleştirmelerinde Cengiz Enerji, Genvera Enerji ve Aktor Elektrik veri odasına girerek 14 milyon abonenin yer aldığı ihalelerin merkezine yerleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Cengiz Enerji, Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Genvera Enerji ve Aktor Elektrik, Gujranwala Electric Power Company yani GEPCO ihalesinde ön yeterlilik aşamasını geçti.
Böylece şirketler detaylı incelemelerin yapılacağı veri odasına girmeye hak kazandı.
Pakistan Özelleştirme Komisyonu tarafından yürütülen süreçte toplam 11 aday başvuru yaptı.
Bunlardan dokuzu kısa listeye alındı.
Bu süreçte yerli firmalar yarışta kalmayı başarırken, yerel katılımcılardan K-Electric süreçten çekildi.
Suudi Arabistan merkezli Al Sharif Group ise eksik evraklar sebebiyle elendi.
Türk gruplarının ilgisi yalnızca GEPCO ile sınırlı kalmadı.
Aynı üçlü, ilk etapta elden çıkarılacak olan FESCO ve IESCO için de başvurularını tamamladı.
Resmi istatistiklere göre bu üç kurumun toplam abone sayısı 14 milyonu aşıyor.
Böylece Türk şirketleri, milyonlarca hane ile ticarethaneye elektrik sağlayan devasa bir altyapının kontrolü için kıyasıya bir mücadelenin tarafı oldu.
Pakistan makamları, dağıtım şirketlerini mevcut borç yüküyle doğrudan yatırımcıya sunmuyor.
Özelleştirme stratejisi kapsamında söz konusu kuruluşların belirli varlık ile yükümlülükleri devlet tarafından kurulacak ayrı bir tüzel kişiliğe aktarılıyor.
Bilançoların satıştan önce elden geçirilmesi, hangi borçların tasfiye edileceğini ve şirketlerin gerçek piyasa değerini hesaplamak isteyen Türk grupları için veri odasındaki en önemli inceleme kalemini oluşturuyor.
Pakistan Maliye Bakanlığı kamu işletmeleri raporları, şirketlerin mali yapısındaki değişimi gözler önüne seriyor.
GEPCO 2024 mali döneminde 8,5 milyar Pakistan rupisi zarar açıklamasına rağmen, bir sonraki yıl toparlanarak 13,66 milyar Pakistan rupisi net kâr elde etti.
Şebeke kayıplarının azaldığı, tahsilat oranının tam yüzde 100 sınırını aştığı ve devletin enerji döngüsüne yeni borç yükü bindirilmediği resmi kayıtlarla doğrulandı.
Bu yatırımın neticelenmesi durumunda Türkler, yerli pazarda edindiği tecrübeyi uluslararası boyuta taşıyacak.
Genvera Enerji Çalık Grubu çatısı altında faaliyet gösterirken, Aktor Elektrik de enerji yatırımlarıyla biliniyor.
Henüz bağlayıcı teklifler sunulmazken, üç Türk devinin Pakistan elektrik pazarındaki ortak mücadelesi yakından takip ediliyor.