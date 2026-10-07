Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda

Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda

Pakistan elektrik dağıtım özelleştirmelerinde Cengiz Enerji, Genvera Enerji ve Aktor Elektrik veri odasına girerek 14 milyon abonenin yer aldığı ihalelerin merkezine yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Feramuz Erdin'in aktardığı bilgilere göre, Pakistan'ın elektrik sektörünü özel işletmelere devretmeyi hedefleyen kapsamlı özelleştirme sürecinde üç Türk firması kritik bir eşiği geride bıraktı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 2

Cengiz Enerji, Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren Genvera Enerji ve Aktor Elektrik, Gujranwala Electric Power Company yani GEPCO ihalesinde ön yeterlilik aşamasını geçti.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 3

Böylece şirketler detaylı incelemelerin yapılacağı veri odasına girmeye hak kazandı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 4

Pakistan Özelleştirme Komisyonu tarafından yürütülen süreçte toplam 11 aday başvuru yaptı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 5

Bunlardan dokuzu kısa listeye alındı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 6

Bu süreçte yerli firmalar yarışta kalmayı başarırken, yerel katılımcılardan K-Electric süreçten çekildi.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 7

Suudi Arabistan merkezli Al Sharif Group ise eksik evraklar sebebiyle elendi.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 8

Türk gruplarının ilgisi yalnızca GEPCO ile sınırlı kalmadı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 9

Aynı üçlü, ilk etapta elden çıkarılacak olan FESCO ve IESCO için de başvurularını tamamladı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 10

Resmi istatistiklere göre bu üç kurumun toplam abone sayısı 14 milyonu aşıyor.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 11

Böylece Türk şirketleri, milyonlarca hane ile ticarethaneye elektrik sağlayan devasa bir altyapının kontrolü için kıyasıya bir mücadelenin tarafı oldu.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 12

Pakistan makamları, dağıtım şirketlerini mevcut borç yüküyle doğrudan yatırımcıya sunmuyor.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 13

Özelleştirme stratejisi kapsamında söz konusu kuruluşların belirli varlık ile yükümlülükleri devlet tarafından kurulacak ayrı bir tüzel kişiliğe aktarılıyor.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 14

Bilançoların satıştan önce elden geçirilmesi, hangi borçların tasfiye edileceğini ve şirketlerin gerçek piyasa değerini hesaplamak isteyen Türk grupları için veri odasındaki en önemli inceleme kalemini oluşturuyor.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 15

Pakistan Maliye Bakanlığı kamu işletmeleri raporları, şirketlerin mali yapısındaki değişimi gözler önüne seriyor.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 16

GEPCO 2024 mali döneminde 8,5 milyar Pakistan rupisi zarar açıklamasına rağmen, bir sonraki yıl toparlanarak 13,66 milyar Pakistan rupisi net kâr elde etti.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 17

Şebeke kayıplarının azaldığı, tahsilat oranının tam yüzde 100 sınırını aştığı ve devletin enerji döngüsüne yeni borç yükü bindirilmediği resmi kayıtlarla doğrulandı.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 18

Bu yatırımın neticelenmesi durumunda Türkler, yerli pazarda edindiği tecrübeyi uluslararası boyuta taşıyacak.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 19

Genvera Enerji Çalık Grubu çatısı altında faaliyet gösterirken, Aktor Elektrik de enerji yatırımlarıyla biliniyor.

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Pakistan elektriğine Türkler talip: Üç şirketin adaylığı ön planda - Resim: 20

Henüz bağlayıcı teklifler sunulmazken, üç Türk devinin Pakistan elektrik pazarındaki ortak mücadelesi yakından takip ediliyor.

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