Pakistan Donanması, deniz platformlarından uzun menzilli taarruz kabiliyetlerini artırma yolunda tarihi bir başarıya imza atarak, MİLGEM (Babur sınıfı) korvetinden P-282 SMASH gemisavar balistik füzesini ilk kez test etti. 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen bu başarılı atış, dünya genelinde korvet sınıfı bir savaş gemisinin ilk kez bir balistik füze sistemiyle donatılması açısından savunma sanayii çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Daha önce Zülfikar sınıfı fırkateynlerde denenen P-282 SMASH sisteminin, MİLGEM korvetlerinin gelişmiş sistem konfigürasyonuna entegre edilmesiyle Pakistan’ın bölgesel deniz caydırıcılığında yeni bir dönem başladı.

Sözcü'nün haberine göre, Pakistan’ın yerli imkanlarla geliştirdiği P-282 SMASH füzesi, hem denizdeki hem de karadaki hedeflere karşı kullanılabilen çift amaçlı bir mühimmat olarak tanımlanıyor. 290 kilometreyi aşan menzile sahip olan sistem, çift itişli roket motoru teknolojisi sayesinde uçuşun ilk aşamalarında hız kaybını minimuma indirerek operasyonel performansını koruyor. Terminal safhada Mach 2’nin üzerinde bir hıza ulaşan ve

aktif radar arayıcı başlığı sayesinde hedefine dik açıyla dalış yapan füze, modern savunma sistemlerini aşma konusunda Pakistan Donanması’na kritik bir avantaj sağlıyor.

BALİSTİK FÜZE KABİLİYETİ

Pakistan’ın deniz stratejisindeki bu değişim, uzun yıllardır tercih edilen seyir füzesi konseptinin yanına daha agresif ve durdurulması zor olan balistik füze kabiliyetinin eklenmesi anlamına geliyor.

Uzmanlar, P-282 SMASH programının başarıyla sonuçlanmasının, Hint Okyanusu’ndaki güç dengelerini değiştirebileceğini ve Pakistan’ın deniz platformlarındaki vuruş derinliğini stratejik bir seviyeye taşıdığını belirtiyor. Bu başarılı entegrasyon, aynı zamanda MİLGEM tasarımının ne denli esnek ve ağır silah sistemlerini taşımaya müsait bir altyapıya sahip olduğunu bir kez daha

gözler önüne serdi.