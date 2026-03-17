Pakistan, Afganistan ile sınır çatışmaları devam ederken şubat ayında savaş ilan etmişti. Başkent Kabil’e yönelik saldırılarını sürdüren Pakistan ordusunun bir rehabilitasyon merkezini vurdu. Hava saldırısında en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Afganistan’daki Taliban yönetimi yaptığı açıklamada yerel saatle 21.00 sularında 2 bin yatak kapasiteli rehabilitasyon merkezine hava saldırısı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda hastanenin büyük bölümünün yıkıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları saldırı öncesinde savaş uçaklarının seslerini duyduklarını söyledi. Bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada “Etrafımızda her yerde askeri birlikler vardı. Bu askeri birlikler uçağa ateş açınca, uçak bombalar bıraktı ve yangın çıktı” dedi.

Görgü tanıkları ölenlerin ve yaralananların tamamının sivil olduğunu söyledi.

“İNSANLIĞA KARŞI SUÇ”

Taliban yönetiminin sözcülerinden Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada Pakistan’ın hastane saldırısını ‘insanlığa karşı suç’ olarak niteledi. Sözcü açıklamasında Pakistan’ın Afgan hava sahasını ihlal ederek rehabilitasyon merkezine saldırdığını belirterek, hükümetin böyle bir eylemi tüm kabul görmüş ilkelere aykırı ve insanlığa karşı bir suç olarak nitelediğinin altını çizdi.

PAKİSTAN ‘BİZ YAPMADIK” DEDİ

Pakistan tarafı ise hastane saldırısı iddialarını reddediyor. Yalnızca Taliban'a ait askeri hedeflere yönelik nokta saldırılar düzenlendiği öne sürüldü.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıların "Kabil ve Nangarhar'daki Afgan Talibanı ve Afganistan merkezli Pakistanlı savaşçıların askeri tesislerini ve terörist destek altyapısını, teknik ekipman ve mühimmat depolarını hedef aldığını" belirtti. Açıklamada, bu tesislerin masum Pakistanlı sivillere karşı kullanıldığı da eklendi.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ SAVAŞ NASIL BAŞLADI?

Pakistan, ülkede son dönemde düzenlenen bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Ardından Taliban'ın karşılık vermesiyle, "Savaş sıcak çatışmaya dönüştü" denilmişti. 22 Şubat'ta yeniden başlayan karşılıklı saldırıların ardından Pakistan Savunma Bakanlığı "Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" açıklaması yapmıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad yönetimi Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.