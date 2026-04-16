Pakistan Dışişleri’nden bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera’ya yaptığı değerlendirmede, tarafların yeni bir müzakere turuna sıcak baktığını fakat organizasyon detaylarının netleşmediğini ifade etti.

Yetkili ayrıca, Lübnan’ın hâlihazırda yürürlükte olan ateşkes sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, ülkedeki istikrarın barış görüşmelerinin ilerlemesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ABD ile İran arasında daha önce Pakistan’da gerçekleştirilen temaslar somut bir anlaşmayla sonuçlanmamıştı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, 8 Nisan’da iki ülke arasında sağlanan ateşkesle yatışmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad’da yürütülen doğrudan görüşmelerin herhangi bir uzlaşı sağlanmadan sona erdiğini duyurmuştu. İran tarafı ise anlaşmazlığın temelinde ABD’nin ileri sürdüğü ağır şartların bulunduğunu öne sürmüştü.