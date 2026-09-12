Bir zamanlar bir şey satın almak istediğimizde ne alacağımıza karar verirdik.

Bir ayakkabı, telefon, krem, kahve makinesi.

Şimdi ise işler biraz değişti.

Bize yalnızca ürün satılmıyor.

Ürünün yanında nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği de satılıyor.

O kahveyi içerseniz daha sakin bir sabaha sahip olabilirsiniz.

O evi dekore ederseniz hayatınız düzene girebilir.

O kitabı okursanız daha kültürlü olabilirsiniz.

O kıyafetleri giyerseniz daha özgüvenli görünebilirsiniz.

O parfümü kullanırsanız daha çekici olabilirsiniz.

O telefonu alırsanız daha yaratıcı olabilirsiniz.

Liste uzadıkça uzuyor.

Ve fark etmeden yalnızca alışveriş yapmıyoruz. Kendimize bir kimlik toplamaya çalışıyoruz.

Artık ürün değil, his satın alıyoruz ve pazarlama dünyası bunu uzun zamandır biliyor.

İnsanlara "Bu ürün iyi" demek yerine "Bu ürünle kendini nasıl hissedeceğini" anlatmak çok daha etkili.

Çünkü kimse yalnızca bir spor ayakkabı almak istemiyor.

Daha enerjik, daha sağlıklı, daha disiplinli biri olmak istiyor.

Kimse yalnızca bir ajanda almıyor. Düzenli, kontrollü, hayatını toparlamış biri olmak istiyor.

Kimse yalnızca bir mum almıyor. Sakin, huzurlu, kendine zaman ayırabilen biri olmak istiyor.

Kimse yalnızca bir tatil satın almıyor. Bir süreliğine başka bir hayat satın almak istiyor.

Ve belki de modern tüketimin en ilginç tarafı burada başlıyor:

Bize aldığımız şeyden çok, alırsak dönüşeceğimiz kişi satılıyor.

"Ben de böyle olabilirim"

Bir ev dekorasyonu videosu izliyoruz.

Temiz bir mutfak. Tezgâhın üzerinde birkaç kitap. Bir fincan kahve. Çiçekler. Güneş ışığı.

Her şey yerli yerinde.

Ve biz aslında o mutfağı istemiyoruz belki. O mutfağın temsil ettiği hissi istiyoruz.

Sakinlik, düzen, kontrol.

"Benim hayatım da böyle olabilir" diyoruz.

Bir spor videosu izliyoruz.

Kusursuz bir vücut. Sabah koşusu. Protein ağırlıklı kahvaltı. Düzenli bir hayat.

Bu kez satın almak istediğimiz şey spor ayakkabısı değil.

Disiplinli bir insan olma fikri.

Belki de artık tüketimin en güçlü tarafı tam olarak bu:

Bir ürüne sahip olduğumuzda yalnızca bir nesneye değil, o nesnenin temsil ettiği kişiliğe biraz daha yaklaşacağımıza inanıyoruz.

Peki ne zamandan beri kişilik de alışveriş listesine girdi?

Bugün "Nasıl görünmek istiyorum?" sorusunun yanında başka bir soru daha var:

"Nasıl biri olmak istiyorum?"

Ve bu sorunun cevapları da giderek satın alınabilir hale geliyor.

Daha entelektüel görünmek istiyorsanız belirli kitaplar.

Daha yaratıcı görünmek istiyorsanız belirli objeler.

Daha sağlıklı görünmek istiyorsanız belirli yiyecekler.

Daha özgür görünmek istiyorsanız belirli seyahatler.

Daha başarılı görünmek istiyorsanız belirli teknolojiler.

Daha "cool" görünmek istiyorsanız belirli markalar.

Bir noktadan sonra insanın kendisiyle ilgili verdiği kararlarla, satın aldığı şeyler birbirine karışmaya başlıyor.

Ben bunu gerçekten seviyor muyum, yoksa bunu seven insan olmak mı hoşuma gidiyor?

Bence asıl soru bu.

Bize yalnızca ne alacağımız söylenmiyor

Üstelik artık bu mesajlar yalnızca reklamlardan gelmiyor.

Sosyal medya, diziler, filmler, ünlüler, influencerlar, markalar, hatta bazen arkadaş çevremiz...

Hepsi bize farklı hayat modelleri gösteriyor.

Nasıl giyinmemiz gerektiğini.

Nasıl ev döşememiz gerektiğini.

Ne yememiz gerektiğini.

Nasıl çalışmamız gerektiğini.

Nereye seyahat etmemiz gerektiğini.

Hatta boş zamanımızı bile nasıl değerlendirmemiz gerektiğini.

Eskiden boş zaman boş zamandı.

Şimdi onu bile verimli kullanmamız gerekiyor.

Bir saatimiz varsa kitap okuyalım.

Yarım saatimiz varsa spor yapalım.

Hafta sonumuz varsa yeni bir yer keşfedelim.

Akşamımız varsa yeni bir şey öğrenelim.

Hayatımızın her köşesine bir öneri iliştirilmiş durumda.

Ve bütün bu önerilerin ortak bir tarafı var:

Olduğun halinle yetinme.

Daha iyi giyin.

Daha iyi beslen.

Daha çok kazan.

Daha iyi görün.

Daha iyi yaşa.

Daha ilginç ol.

Daha üretken ol.

Daha genç görün.

Bazen insan bütün bunları duyduktan sonra sadece şunu sormak istiyor:

Ben ne zaman yeterince "ben" olacağım?

Herkesin hayatı neden birbirine benzemeye başladı?

Bir başka tuhaflık daha var.

Bize özgün olmamız söylenirken aynı anda milyonlarca insana aynı özgünlük tarifleri sunuluyor.

"Kendin ol."

Ama hangi kıyafetlerle?

"Hikâyeni anlat."

Ama hangi estetikle?

"Hayatını istediğin gibi yaşa."

Ama hangi semtte?

"Kendi tarzını yarat."

Ama hangi markalarla?

Böylece özgünlük bile paketlenebilir bir ürüne dönüşüyor.

Hepimiz farklı olmak istiyoruz.

Ama farklılığımızı da birbirimize benzer yöntemlerle göstermeye başlıyoruz.

Aynı kahveler.

Aynı dekorasyonlar.

Aynı tatiller.

Aynı kelimeler.

Aynı kişisel gelişim cümleleri.

Aynı "kendime dönüyorum" fotoğrafları.

Aynı hayatın farklı versiyonları.

Bu noktada mesele tüketmek de değil aslında.

Elbette güzel bir ev isteyebiliriz.

Güzel giyinebiliriz.

İyi bir kahve içebiliriz.

Seyahat edebiliriz.

Yeni şeyler öğrenebiliriz.

Bunların hiçbirinde sorun yok.

Sorun, bunların bize kim olduğumuzu söylemeye başlaması.

Kendimizi bulmak yerine kendimizi mi satın alıyoruz?

Belki de çağımızın en ilginç çelişkilerinden biri bu.

Kendimizi bulmak için sürekli bir şeyler yapıyoruz.

Bir şeyler okuyoruz.

Bir şeyler satın alıyoruz.

Yeni yerlere gidiyoruz.

Yeni hobiler ediniyoruz.

Yeni tarzlar deniyoruz.

Yeni çevrelere giriyoruz.

Ama bütün bunların arasında bazen çok basit bir şeyi unutuyoruz:

Kendimizi bulmakla kendimize bir imaj inşa etmek aynı şey değil.

Çünkü insanın kim olduğunu satın aldığı şeylerin toplamından çıkarmak mümkün değil.

En pahalı evde de kendimizi tanımıyor olabiliriz.

En güzel kıyafetlerin içinde de kendimizden emin olmayabiliriz.

En çok seyahat eden insan olup yine de hayatımızdan memnun olmayabiliriz.

Ve bazen hiçbir şey satın almadan da kim olduğumuzu biraz daha iyi anlayabiliriz.

Belki de arada bir hiçbir şey istememek gerekiyor

Bir mağazaya girip hiçbir şey almadan çıkmak gibi.

Bir sosyal medya hesabına bakıp "Ben de bunu istiyorum" dememek gibi.

Birinin hayatını görüp kendi hayatımızı hemen değiştirmeye çalışmamak gibi.

Bir reklam gördüğümüzde yalnızca ürünün kendisine bakmak gibi.

"Bu gerçekten benim istediğim bir şey mi?" diye sormak gibi.

Çünkü belki de tüketim kültürünün bize sormadığı soru tam olarak bu:

Gerçekten istiyor musun?

Sadece "sahip olmak ister misin?" diye soruyor.

"Senin için uygun mu?" değil.

"İhtiyacın var mı?" değil.

"Seni gerçekten mutlu eder mi?" hiç değil.

Sadece istiyor musun?

Ve biz bazen istemekle ihtiyaç duymayı birbirine karıştırıyoruz.

Belki de biraz daha sık durup düşünmeye ihtiyacımız var.

Bu kıyafeti gerçekten seviyor muyum?

Bu hayat tarzını gerçekten istiyor muyum?

Bu hedef benim hedefim mi?

Yoksa bana güzel göründüğü için mi istiyorum?

Çünkü insanın kendi hayatını kurması biraz da başkasının sunduğu hayatları reddedebilmekle ilgili.

Her şeyi satın almak zorunda değiliz.

Her trende yetişmek zorunda değiliz.

Her hayat biçimini denemek zorunda değiliz.

Herkesin önerdiği şeyi sevmek zorunda değiliz.

Ve belki en önemlisi:

Nasıl biri olmamız gerektiğine karar vermeden önce, zaten kim olduğumuzu biraz dinlememiz gerekiyor.

Çünkü herkes bize bir şey satabilir.

Bir ürün.

Bir fikir.

Bir yaşam tarzı.

Bir başarı hikâyesi.

Bir güzellik anlayışı.

Bir mutluluk tarifi.

Ama bütün bunların arasından kendimize ait olanı seçmek hâlâ bizim işimiz.

Belki de bazen hiçbir şey satın almadan eve dönmek, yalnızca cebimizi değil, zihnimizi de biraz hafifletir.

Çünkü kendimiz olmak, satın alınabilecek bir hayat tarzı değil.