Ramazan ayı yaklaşırken temel gıda ürünlerine ardı ardına gelen zamlar vatandaşın bütçesinde derin bir çukur oluşturuyor.

ET FİYATLARI UÇUYOR

Kırmızı ette son bir yıldaki zam oranı kuşbaşı et fiyatında yüzde 56 seviyelerine geldiği görüldü. Geçen yıl 639 TL olan dana but fiyatı bu yıl 1000 TL’yi aşarak rekor kırdı.

ESK'DA ÇAREYİ ARAYAN EMEKLİLER

Kasaplardaki pahalı eti gören vatandaşlar ile Et Süt Kurumu (ESK)’nın önünde ucuz ete yöneliyor. 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçinemeyen emekliler, ESK satış mağazası önünde uygun fiyatlı et alabilmek için sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sıfırın altına düşen hava sıcaklığında saatlerce bekleyen emekliler çareyi ESK mağazasında arıyor.

HACIİNCE'NİN ŞAKA GİBİ GEREKÇESİ

Hal böyleyken fiyat farkındaki artışın nedenine dair Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince’nin şaka gibi gerekçesi tepki çekti. Hacıince, kasap esnafın karkas etin tamamına yakın kısmını daha yüksek fiyatla iç piyasadan tedarik etmeleri nedeniyle işletme ve pazarlama maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Buna bağlı olarak kasap esnafın ürün fiyatları ile ESK'nin anlaşmalı olduğu market fiyatları arasında küçümsenmeyecek ölçüde farkın doğduğunu söyledi.