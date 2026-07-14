Yaklaşık 10 bin dolar değerindeki yeni Matrice 400 drone modeli için özel olarak geliştirilen DJI AP100 Parachute sistemi, gelişmiş algoritmaları ve anlık müdahale kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

600 MİLİSANİYEDE DEVREYE GİRİYOR

DJI AP100, drone'un kendi sistemlerinden bağımsız çalışan yerleşik bir uçuş kontrolcüsüne ve yedek güç kaynağına sahip. Bu sayede drone'un ana bataryasında veya sistemlerinde komple bir arıza yaşansa bile paraşüt sistemi aktif kalabiliyor.

Herhangi bir irtifa kaybı, takla atma veya motor arızası durumunda akıllı algoritmalar devreye giriyor. Sistem, kazayı algıladığı anda drone'un motor gücünü otomatik olarak kesiyor ve 600 milisaniyeden daha kısa bir sürede paraşütü fırlatıyor. Genellikle 30 metre ve üzeri yüksekliklerde tam performans gösteren paraşüt, cihazın saniyedeki düşüş hızını 5 metrenin altına (5m/s) indirerek sert çakılmaları hafif bir inişe dönüştürüyor.

ZORLU KOŞULLARDA BİLE KESİNTİSİZ KORUMA

Endüstriyel sahalarda ve zorlu coğrafyalarda görev yapan Matrice 400'ün çalışma şartlarına uyum sağlaması için tasarlanan AP100, teknik özellikleriyle de sınıfı geçiyor:

Çalışma Limitleri: Sistem, 4500 metre yüksekliğe kadar sorunsuz çalışabilirken, 50 dereceye varan aşırı sıcaklara karşı da dayanıklılık gösteriyor.

Çevre Dayanıklılığı: IP55 sertifikası sayesinde toz girişine ve hafif su sıçramalarına (yağmurlu havalar dahil) karşı koruma sağlıyor.

Kurtarma Sonrası Uyarı: Drone yere güvenli bir şekilde temas ettiği anda, ekiplerin cihazı kolayca bulabilmesi için sesli ve görsel sinyaller yaymaya başlıyor.

Pratik Kullanım: Sadece 935 gram ağırlığında olan donanım, drone'un havada kalma süresini yalnızca 6 dakika civarında kısaltıyor. Ayrıca batarya değişimi sırasında paraşütün sökülmesine gerek kalmıyor ve cihaz taşıma çantasına bu ek donanımla birlikte rahatça sığabiliyor.

AB STANDARTLARINA UYUMLU VE MALİYETİ

Avrupa Birliği'nin (AB) ticari drone uçuşları için getirdiği katı güvenlik ve uçuş regülasyonlarını tamamen karşılayan DJI AP100 Parachute, 1050 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Özellikle 10 bin dolarlık Matrice 400 ve üzerinde taşıdığı hassas kamera/tarayıcı yükleri düşünüldüğünde, bu sistem profesyonel kullanıcılar için oldukça makul bir sigorta yatırımı olarak öne çıkıyor.